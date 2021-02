Vercauteren laat Lamkel Zé staan: “Avenatti moet zich nog wat aanpassen”

Op zijn 64ste nog een primeur: een Antwerpse derby. Frank Vercauteren heeft er zin in. “Ik ben geboren in een derby, want ik speelde voor Anderlecht, maar ben afkomstig van Molenbeek”, zo vertelt Vercauteren. “Mijn vader was een honderd procent supporter van Daring Molenbeek, waar mijn broer nog in de eerste ploeg speelde en waar ik zelf ook mee naar ging kijken. Dus ik weet wel hoe belangrijk zo’n derby is. Ik kan me verplaatsen in de supporters.”

En die hopen dat Antwerp zondag op z’n minst niet verliest op Beerschot, want dan krijgen ze het maandag op het werk – of via Skype/Zoom/… – te horen. Helaas voor de Great Old zijn Haroun en Mbokani wel nog out, volgens Vercauteren ook woensdag in de bekermatch op Club Brugge. Ook Alexis de Sart geeft verstek voor (minstens) beide duels. “Hij heeft een scheurtje in de quadriceps. Buta is wel terug, maar richting zondag wordt het nog moeilijk. Dus laat ons hopen dat de resultaten van de coronatesten meevallen.”

Het wordt een pittige week, met dus drie verplaatsingen op rij – Beerschot, Club Brugge, Standard. “Maar dat zal zo nog een heel seizoen zijn. Het is haast een opeenvolging van finales”, aldus Vercauteren. Hij heeft er wel een paar nieuwe spelers bij om de strijd aan te gaan. Centrale verdediger Le Marchand is de laatste nieuwe. De Fransman mist wel nog matchritme na maanden op de tribune van Fulham. “Hij is inzetbaar, maar we moeten opletten dat hij niet te snel te veel doet. De opeenvolging van matchen is wat gevaarlijker voor hem dan voor een ander.”

Doelman De Wolf en aanvaller Avenatti toonden zich in de beker al. Al heeft ook Avenatti nog tijd nodig. “Hij had lange tijd niet gespeeld en moet zich nog aanpassen. Wat wij van hem vragen, beantwoordt niet helemaal aan wat hij gewend is. Ik ga dus eerst nog eens met hem over onze filosofie praten en zijn match analyseren. Ik verwacht niet dat hij al meteen scoort, maar hij moet begrijpen wat hij moet doen om te kúnnen scoren.”

Geen etiket plakken

Zondag zal Avenatti dus nog vrede moeten nemen met een invallersrol, Lamkel Zé staat in principe opnieuw in de spits, ook al is hij geen spits. “Maar je moet niet te snel een etiket plakken op een speler. Bij jeugdspelers doet men dat ook veel te snel. Ik was vroeger een ‘elf’, dan een ‘tien’ en uiteindelijk werd ik linksmidden. Het belangrijkste is dat je speelt op de positie waar het team je nodig heeft.”

Dat Antwerp Lamkel Zé nog nodig heeft, is de voorbije weken ook gebleken. “Van mij mocht alleman vertrekken”, zegt Vercauteren. “Maar dan moet je alternatieven hebben die minstens even goed zijn. We hadden een paar prioriteiten tijdens de mercato (Sakala en Nguen op deadline day, red.), maar als je zag hoe onmogelijk dat was, is het vrij simpel. Dan kijk je naar welke kwaliteiten je nodig hebt.”