Sneeuwstorm veroorzaakt enorme kettingbotsing in Verenigde Staten Video: KameraOne

In de Amerikaanse staat Iowa werd donderdag een belangrijke snelweg een tijdlang afgesloten, omdat er verschillende auto’s en vrachtwagens in een kettingbotsing verwikkeld waren geraakt. De politie vraagt iedereen met aandrang van de wegen te blijven. “De sneeuwstorm is dodelijk”, waarschuwt de verkeerspolitie.

Tussen 5.30 uur en 11.30 uur werden zeker 28 ongevallen gemeld. Bij twee daarvan vielen er ook gewonden. Of er ook bij de kettingbotsing zwaargewonden of doden vielen, is voorlopig niet bekend.

