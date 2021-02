Hein Vanhaezebrouck hekelt het herschikte, Europese toneel: “Het geld regeert, maar we doen het ook in onze eigen competitie”

We weten het al langer, Hein Vanhaezebrouck zit nooit verlegen om een stevige uitspraak. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel van aanstaande zondag tegen Eupen toonde hij zich net zo scherp als in zijn columns in onze krant. Al beperkte de Gentse coach zich vanochtend geenszins tot die ene partij, zo brak hij ook een lans voor een faire behandeling van kleinere clubs in de Croky Cup en stond hij ook stil bij de oprichting van een nieuwe Europese competitie.

Voor AA Gent is de route naar een Europees ticket dit seizoen eentje met flink wat hindernissen. Meer dan ooit lijkt de bekercampagne voor de Buffalo’s effectief de kortste weg naar Europees voetbal. Maar vanaf volgend seizoen verandert er heel wat op het UEFA-toneel, waardoor ook de toekomst voor de Belgische clubs flink onder druk staat.

“Natuurlijk zijn de kleinere landen tevreden, voor hen is de Conference League een stap vooruit”, stak HVH meteen stevig van wal. “De gemiddelde landen geven echter te snel toe, denk ik. De aandacht van het publiek voor dit concept, pffff… Ik vrees dat je daarmee je stadions niet meer vult. Met alle respect natuurlijk voor die ploegen. We zullen vooral teams uit het voormalige Oostblok treffen, want de teams uit de grote competities krijgen nog meer uitzicht op de Champions League en de Europa League. Nee, de mooie affiches tegen Roma en Tottenham krijg je dan niet meer te zien.”

Vanhaezebrouck kijkt dan ook met lede ogen toe hoe het Europese toneel andermaal flink wordt herschikt: “Het is ooit anders geweest. Vroeger had je drie mooie competities waarbij de Uefa Cup eigenlijk evenwaardig was met de Europese Beker voor Landskampioenen. In Uefa Cup 2 had je soms meer verrassingen. Maar onder druk van de grote clubs moet Uefa helaas steeds meer toegeven.”

De Gentse trainer ziet een opvallende parallel tussen de handelswijze van de Europese topclubs en de aanpak van de Belgische profclubs in hun benadering van het bekertoernooi: “Ik vind dat de vertegenwoordigers van de gemiddelde landen hier veel te makkelijk hebben toegegeven, al zullen ze verkondigen dat de macht van de grote landen te groot is. Het geld regeert. Maar we doen het ook in onze eigen competitie want wat zij doen met ons hebben wij gedaan met de kleinere clubs.”

“De echtheid van het bekerverhaal is weg”



“Ik ben altijd een grote fan geweest van de bekercompetitie maar deze evolutie is ook niet goed”, verzucht HVH. “De echtheid van het bekerverhaal is weg: de groten worden steeds meer beschermd, de kleintjes, zoals Olympic Charleroi, mogen nu zelfs niet meer thuisspelen. Dit heeft ook wel consequenties: de voorbije jaren was er geen geweldige publiekstoekomst, of je moet zoals Kortrijk in tweede klasse als kleine club eens uitgeloot worden tegen de groten. Wij hadden toen altijd een vol stadion.”

Gevraagd naar een kant-en-klaar-antwoord op deze uitdagingen, houdt Vanhaezebrouck meer dan één slag om de arm: “Ik weet ook niet of de Bene-liga dé oplossing is. Als je een deal kunt sluiten met Uefa waardoor je interessantere Europese tickets kunt krijgen zonder er al teveel te verliezen, dan is dat positief. Maar als je er maar zes krijgt, zijn dat er maximaal drie voor België en drie voor Nederland.”

“Als die tickets puur resultaat gebonden verdeeld worden, kan dat nog lager uitvallen. Dan zal het niet lang duren. De voorzitter van PSV is ook al aan het rekenen. PSV is nu één van de vaste klanten met mooie plaats in CL of EL, als die zekerheid wegvalt, zal het niet doorgaan. Maar er zijn nog een hoop andere zaken die onduidelijk zijn. En de redenering dat als we samen gaan, zeker ook een grote competitie worden: daar geloof ik niet in. Ik zie het niet gebeuren dat we op hetzelfde niveau van Frankrijk komen, maar veeleer er net onder blijven hangen. Dus dan zul je ook niet veel winst maken.”