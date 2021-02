Taliban dreigt met “grote oorlog” als VS vredesbestand niet nakomt

De taliban heeft gedreigd met een nieuwe escalatie in Afghanistan, als de Verenigde Staten hun troepen niet terugtrekken zoals in het vredesakkoord tussen beide landen werd afgesproken. “Als het Doha-akkoord wordt opgezegd, zal dit leiden tot een grote oorlog, waarvan de verantwoordelijkheid volledig op de schouders van Amerika zal rusten”, klinkt het vrijdag in een bericht.

In februari 2020 ondertekenden Washington en de taliban een akkoord in Doha, waarin de terugtrekking van de Amerikaanse en NAVO-troepen tegen mei 2021 zit vervat. In ruil ging de taliban akkoord om de internationale vredesmacht niet aan te vallen en te verhinderen dat groepen zoals al-Qaida en Islamitische Staat in Afghanistan zouden opereren. Daarnaast werden er ook onderhandelingen opgestart met de Afghaanse regering.

Een expertengroep in de Verenigde Staten adviseert president Joe Biden nu echter om de terugtrekking van de troepen uit te stellen. Daarmee komt het akkoord op de helling te staan. Diplomaten beschuldigen de taliban ervan de verplichtingen in het Doha-akkoord niet na te leven. Zo blijft de taliban geweld gebruiken en hebben ze nog steeds geen echte onderhandelingen met de Afghaanse regering aangeknoopt, klinkt het. Bij een nachtelijke aanval op een controlepunt kwamen vrijdag nog minstens zestien leden van de pro-regeringstroepen om het leven.

Net voor het aantreden van Biden hebben de Amerikanen nog 2.500 troepen teruggetrokken uit Afghanistan, waardoor het troepenbestand er op het laagste peil staat sinds het begin van de oorlog in 2001.