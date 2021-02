Tijger bijt verzorger dood in Oekraïense zoo

In het noorden van Oekraïne is een medewerker van een dierentuin aangevallen en gedood door een tijger. Het dier heeft de 47-jarige in een zoo in de stad Mena tijdens het voederen in de hals gebeten, hebben Oekraïense media vrijdag gemeld.

Volgens de directrice van de zoo heeft de verzorger de veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd en was hij alleen in het hok gegaan. In de dierentuin, op zowat 150 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Kiev, zitten behalve tijgers ook leeuwen, poema’s, luipaarden en beren.