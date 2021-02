Advocaat van slachtoffers Bart De Pauw reageert: “Het is de zoveelste keer dat de feiten worden geminimaliseerd, verdraaid en uit hun context werden gehaald”

Christine Mussche en An-Sofie Raes, advocaten van de negen vermeende slachtoffers in de zaak De Pauw, reageren in een persbericht op de Telefactsreportage van VTM die donderdagavond werd uitgezonden. “Minimalisering van de feiten, bijzonder kwalijk voor de slachtoffers in de zaak De Pauw én voor slachtoffers in het algemeen.”

“Wij betreuren ten zeerste dat dhr. De Pauw en zijn entourage er opnieuw voor kiezen om hun pleidooi in de media te voeren, in een poging de publieke opinie te bespelen”, stellen ze in een persbericht. “Telefacts contacteerde recent de slachtoffers met de vraag om mee te werken aan een reportage over de zaak. Zij hebben dit allemaal geweigerd uit respect voor het gerecht. De slachtoffers vinden het belangrijk dat het proces op een serene manier in de rechtbank kan gevoerd worden.”

“Het is de zoveelste keer dat de feiten worden geminimaliseerd, verdraaid en uit hun context worden gehaald. Voor de slachtoffers in deze zaak in het bijzonder, maar eigenlijk voor alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, is dit een slag in het gezicht. Ook is het bijzonder kwalijk voor het eigenlijke proces dat nog moet gevoerd worden. Het gerecht oordeelde dat er voldoende bezwaren bestaan tegen dhr. De Pauw om hem door te verwijzen naar de correctionele rechtbank, voor de belaging en elektronische overlast van dertien vrouwen.”

De Telefacts-uitzending van donderdagavond gaf een gedetailleerde reconstructie van hoe de zaak-Bart De Pauw in de openbaarheid kwam. Ook kwam voor het eerst de echtgenote van De Pauw aan het woord. Ze betreurt dat veel media starten bij de videoboodschap waarin De Pauw bekendmaakt dat VRT de samenwerking had stopgezet. “Er is zoveel dat daaraan vooraf is gegaan dat niet klopt. Het ontslag van Bart stinkt”.



Het VTM-magazine en Het Laatste Nieuws konden ook de hand leggen op een tape met daarop een gesprek tussen De Pauw, zijn advocaat en een VRT-delegatie.

