Druk? Kompany is klaar voor confrontatie met Genk: “Tegen grote ploegen hebben wij nog niet vaak moeten onderdoen”

Anderlecht gaat zondag op bezoek bij Racing Genk. De kloof op wat toch een belangrijke concurrent voor Play-off 1 is bedraagt vijf punten, en dus is er sprake van enige druk om te winnen bij paars-wit. Vincent Kompany heeft er vertrouwen in. “Tegen de grote ploegen hebben wij dit seizoen nog niet vaak moeten onderdoen.”

Vorig weekend zei Vincent Kompany dat er voor Anderlecht, dat momenteel vijfde staat, nu een nieuwe competitie van negen wedstrijden begint in de race naar Play-off 1. Zondag is een nederlaag uit den boze, anders dreigen de kloven erg groot te worden. “We zijn er klaar voor en hebben zin in de strijd”, aldus Kompany. ”We hebben goesting om ons te meten met een ploeg die heel veel kwaliteiten heeft. We zullen goed moeten zijn om tegen Genk een resultaat te boeken.”

De RSCA-coach trekt zich op aan het feit dat Anderlecht het goed doet tegen de grotere ploegen, op één 3-0 nederlaag in Brugge na. Tegen teams die willen meevoetballen, heeft paars-wit doorgaans minder moeite. “Tegen de grote ploegen hebben wij, vooral op vlak van resultaat, nog niet vaak moeten onderdoen dit seizoen. Genk heeft offensieve dreiging in huis en kan vanuit de eigen sterkte spelen, en wedstrijden zoals onze heenmatch tegen hen zijn leuk voor de neutrale toeschouwer.” Paars-wit won de heenwedstrijd tegen Genk met 1-0.

Dat Anderlecht woensdag aan de bak moest in de beker en Genk geen midweekvoetbal speelde, is voor Kompany geen probleem. “Ik zie dat niet eens als een nadeel. We kunnen de extra minuten en de automatismen goed gebruiken. Verschillende jongens zitten nog in een integratieproces. Mijn jongens zijn fit en kunnen goed lopen, dat is een voordeel van zo‘n jonge groep. Veel wedstrijden zijn voor ons echt geen probleem.”

Enkele spelers die in de beker rust kregen, zoals Diaby en Trébel, zijn zondag opnieuw inzetbaar. Alleen Van Crombrugge, Verschaeren en Cobbaut ontbreken nog altijd. Over die laatste twee gaf Kompany een korte stand van zaken. “Yari doet het goed: zijn attitude is top en niemand moet zich zorgen maken, maar ik durf er geen datum op te plakken. Elias heeft al een vriendschappelijke wedstrijd in de benen, maar hij heeft fysiek nog veel werk.”

Afscheid Proto

Zijn persconferentie afsluiten deed Vincent Kompany met een afscheidswoordje voor Silvio Proto, die vandaag zijn voetbalpensioen aankondigde. “We zijn nog samen kampioen geworden. Ik wens hem het allerbeste in zijn nacarrière”, aldus Kompany. ”Ik herinner me nog hoe hij toekwam van La Louvière en Anderlecht meteen naar een hoger niveau tilde. Maar het is vooral een toffe gast. Ik weet dat hij een huismus is, dus ik wens hem veel plezier in het gezelschap van zijn familie.”