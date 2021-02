Koe vernoemd naar Spice Girl geveild voor recordbedrag

Een koe met de naam ‘Posh Spice’, naar voormalige Spice Girl Victoria Beckham, is vorige week op een veiling in het Engelse Carlisle verkocht voor een recordbedrag van 262.000 pond.

Volgens de Britse Limousin Cattle Society is dat een veel hogere prijs dan het vorige record van iets meer dan 131.000 pond voor een vergelijkbaar dier. Fokster Christine Williams is opgetogen. “Het was alsof ik de loterij won”, klinkt het.

De koe is niet de eerste in haar familie genoemd naar een van de Spice Girls. Haar moeder werd ‘Ginger Spice’ gedoopt, de bijnaam van Geri Halliwell.