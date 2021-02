Zeven jaar voordat hele wereld gevaccineerd is, volgens nieuwe Bloomberg vaccinatietracker

Uit een nieuwe gegevensanalyse van Bloomberg blijkt dat het zeven jaar zal duren voordat de wereld een voldoende hoge vaccinatiegraad tegen het coronavirus zal hebben bereikt. België zou, aan het huidige tempo, pas binnen drie jaar de vaccinatiecampagne kunnen afronden.

De tracker van het Amerikaanse mediabedrijf Bloomberg baseert zich op officiële cijfers en gebruikt 75 procent volledig gevaccineerden (twee dosissen) als einddoel. België mikt op 70 procent gevaccineerden om zo voldoende groepsimmuniteit te bereiken.

De tracker is niet volledig, zo ontbreken veel Afrikaanse landen in de analyse. Het vaccinatietempo van rijkere westerse landen ligt duidelijk veel hoger dan de rest van de wereld.

België is nog helemaal niet op kruissnelheid. De regering voorziet om tegen september dit jaar het doel van 70 procent gevaccineerden te behalen, maar aan het huidige tempo bereiken we dit doel pas na drie jaar (1030 dagen). Er wordt wel verwacht dat de vaccinatiesnelheid in komende weken sterk zal verhoogd worden, wanneer de vaccinatiecentra op maximumcapaciteit kunnen draaien. De tracker kan dus nog opschuiven in de richting van de Belgische doelstelling.

In vergelijking, de VS zal aan het huidige tempo in elf maanden de kaap van 75 procent gevaccineerden overschrijden. Eerder werd er in de Amerikaanse media nog gesproken van een ‘desastreuze vaccinatiecampagne’ onder Trump, maar ondertussen heeft al 10 procent van de bevolking al minstens een eerste dosis gekregen. Bij ons is dat 3 procent.

Israël is absolute koploper in vaccineren met 58 procent van de bevolking die één dosis hebben gekregen en al 21 procent van de bevolking die volledig met twee dosissen is gevaccineerd.