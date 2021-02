De ruitenwisser? Een nutteloos voorwerp, luidde het verdict. Het idee werd weggeveegd... omdat het van een vrouw kwam

Het begint met een druppel op de voorruit. Vijf minuten later regent het dat het giet, zie je geen steek, rol je het zijraam naar beneden, en ga je half uit de auto hangen om al rijdend met een doek de voorruit schoon te vegen. Zo zou het nu misschien nog gaan, mocht Mary Anderson er nooit geweest zijn. Uitvinder van de ruitenwisser. Een nutteloos voorwerp, zo meenden de firma’s waaraan ze haar patent probeerde te slijten. Het grootste probleem: Anderson was een vrouw.

Soms misstaat het niet om een verhaal te beginnen met een wist-je-datje. Welnu: wist je dat ’s werelds grootste fabriek van ruitenwissers in Tienen staat? Staat of stond, want de Duitse fabrikant Bosch ...