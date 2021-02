Twee dagen voor de topper tegen Anderlecht (zondag 18.15 uur) blikte coach John van den Brom vol vertrouwen vooruit. “Hopelijk wordt dit een nieuwe referentiematch en leveren we een prestatie zoals thuis tegen Antwerp.”

Met een 8 op 21 bracht de maand januari niet wat John van den Brom ervan had verwacht. “Ook al vind ik dat we - en dat geldt ook voor Anderlecht - iets meer punten hadden verdiend, dan dat we uiteindelijk ...