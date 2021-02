Beerschotcoach Will Still ontspannen voor eerste derby: “We beseffen wat er op het spel staat”

Een ontspannen Will Still blikte vandaag vooruit naar zijn allereerste derby als hoofdcoach. De 28-jarige Still zal tegen de 64-jarige Frank Vercauteren geen beroep kunnen doen op het geschorste duo Denis Prychynenko en Loris Brogno. Marius Noubissi en Joren Dom zijn gekwetst. Maar er was ook goed nieuws: de twee nieuwe jongens Zakaria Bakkali en Stipe Radic zijn speelgerechtigd.

“Marius is minstens twee maanden niet beschikbaar met een probleem in de kuit, Joren voelde zaterdag iets in zijn lies. Hij trainde deze week individueel en heeft wellicht een klein scheurtje. Het lijkt heel onwaarschijnlijk dat hij zondag zal kunnen spelen”, was Still opvallend open over de blessuregevallen. Beerschot kan vanaf dit weekend in principe wel een beroep doen op zijn twee last-minute transfers Zakaria Bakkali en Stipe Radic. “Bakkali is fit en speelgerechtigd, hij komt in aanmerking om in de wedstrijdselectie te zitten. Radic trainde nog niet mee met de groep omwille van de covidmaatregelen. Hopelijk mag hij morgen (zaterdag) een eerste keer meetrainen. Beide jongens waren opportuniteiten. Ik heb ze allebei gesproken voor ze hier tekenden en ben blij dat ze hier zijn.”

Verzorgd voetbal met veel vechtlust

Na de 3-2 nederlaag in de heenmatch heeft Beerschot wat recht te zetten voor de eigen fans. “Revanche? Nee, we zijn niet zozeer uit op revanche. We hebben dit seizoen al meermaals getoond dat we onze voet naast die van Antwerp kunnen zetten. Luister, we willen deze match absoluut winnen. We beseffen wat er op het spel staat. Zeker voor onze fans. Het is jammer dat ze er zondag niet mogen bij zijn. Maar we gaan er voor hen uiteraard alles aan doen om deze derby te winnen. Ik hoop op een mooie wedstrijd, met verzorgd voetbal en met veel vechtlust.”

Voorlopig bekijkt Will Still het wedstrijd per wedstrijd. Over het nakende tweeluik tegen KV Mechelen wou hij nog niet veel kwijt. Over de uiteindelijke ambities van Beerschot in het klassement ook niet. “Ik weet dat journalisten en supporters dat niet graag horen, maar wij zijn echt niet bezig met play-off 1 of play-off 2. Wij willen gewoon elke wedstrijd winnen en dan zien we wel. We staan nu op een stabiele plek, alles wat er nu nog bijkomt is bonus.”