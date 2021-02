Van ‘het mag geen kibbelkabinet worden’ naar “het zal alleen maar erger worden”: wat loopt er mis binnen de federale regering?

De federale regering mocht zeker geen kibbelkabinet zijn, maar na een hele week over en weer geschiet onder coalitiepartners lijkt dat voornemen intussen helemaal opgeborgen. En de coronacrisis ligt nog niet eens achter ons. “Dit zal alleen maar erger worden”, vreest politicoloog Nicolas Bouteca (UGent). “Ze zijn per slot van rekening nog maar een paar maanden bezig.”

”Ik heb niet veel goesting om daarop te antwoorden. Het is toch maar strandpraat”, zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Om er daarna fijntjes op te wijzen dat “MR wel onontbeerlijk is in de regering ...