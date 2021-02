Inter wil van naam en logo veranderen, maar club van Romelu Lukaku ziet momenteel financieel zwarte sneeuw

Het gaat niet zo goed met Internazionale. De Italiaanse topclub van Romelu Lukaku is op zoek naar niet minder dan 200 miljoen euro.

Het is de Britse zakenkrant Financial Times die met het nieuws naar buiten is gekomen. Inter zit met een zwart gat in de begroting door twee zaken. Aan de ene kant de coronacrisis, aan de andere kant de zware investering op de transfermarkt.

De Nerazzurri zoeken al jarenlang wanhopig naar een manier om de Italiaanse hegemonie van aartsrivaal Juventus te doorbreken. De Oude Dame won de voorbije negen titels, terwijl Inter sinds 2011 geen enkele prijs meer pakte. Er werd dan ook gegooid met hoge sommen naar spelers. Zoals 74 miljoen euro naar Lukaku, 40 miljoen naar Ashraf Hakimi en Joao Mario, 38 miljoen naar Radja Nainggolan, 34 miljoen naar Milan Skriniar, 31 miljoen naar Alessandro Bastoni, 28 miljoen naar Nicolo Barella, 29 miljoen naar ‘Gabigol’ en 27 miljoen naar Christian Eriksen.

Foto: REUTERS

En dat ondanks het feit dat Inter pas sinds 2019 opnieuw meedeed aan de lucratieve Champions League. Zonder succes, trouwens, want het werd twee keer roemloos uitgeschakeld in de groepsfase. Het zorgde ervoor dat Inter de voorbije jaren constant aan financieel gegoochel moest doen, veelal door jeugdspelers met veel potentieel te verkopen aan kleinere Italiaanse ploegen. Bovendien flopten een aantal van bovengenoemde spelers, waaronder Nainggolan.

Dat heeft er nu dus voor gezorgd dat Inter op zoek is naar 200 miljoen euro, en dat voor het einde van jaar. Kwestie van de begroting op orde te krijgen en geen straf door de regels van de ‘Financial Fair Play’ te krijgen van de UEFA. Maar de zoektocht van de Chinese eigenaars van Suning blijkt minder makkelijk dan voorzien.

Potentiële investeerders

“De club is in gesprek met verschillende potentiële investeerders om 200 miljoen aan noodfondsen te vergaren”, aldus de Financial Times. “Enkele mensen met kennis van zaken hebben ons verteld dat Suning geloofde veel sneller een oplossing te vinden. Zelfs als dat inhield dat er een investeringsverlies gemaakt zou worden. Liever dat dan de club failliet te zien gaan.”

Het Britse BC Partners zou een bod van 750 miljoen euro hebben gedaan om een groot deel van de aandelen van Inter over te kopen van de Chinezen, die ook binnen hun eigen bedrijf kampen met financiële problemen. Inclusief 400 miljoen om de schulden te dekken. Maar Suning zou rond de 900 miljoen willen voor de Italiaanse topclub, die het vijf jaar geleden voor zo’n 270 miljoen kocht.

Is dit logo straks verleden tijd?

Toekomstplannen

“De familie Zhang en Inter, dat is verleden tijd”, kopte de Italiaanse krant Corriere dello Sport enkele weken geleden nog. Opvallend toen want volgens de geruchten werkt de club onder de Chinese leiding aan een nieuw logo. Inclusief een nieuwe naam. Inter is officieel bekend als Football Club Internazionale Milano, kortweg Internazionale dus. Maar de club wil voortaan door het leven gaan als Inter Milano en daar hoort een nieuw logo bij. Enigszins in navolging van Juventus, dat enkele jaren geleden koos voor een zeer eenvoudig embleem. Inter wil hetzelfde doen en het nieuwe logo lekte, uiteraard, al uit op sociale media. Daarmee zou de Italiaanse club afscheid nemen van het embleem uit 1908, dat van de hand is van oprichter Giorgio Muggiani.

Dit zou het nieuwe logo worden.

De Chinese eigenaars zouden de lijn ook volledig willen doortrekken met de komst van een nieuwe shirtsponsor. De Nerazzurri worden sinds jaar en dag gesponsord door bandenbedrijf Pirelli, wat jaarlijks 11 miljoen euro oplevert. Maar Suning zou dankzij de Evergrande Group 30 miljoen euro per jaar kunnen ophalen, wat meteen een serieuze boost zou geven aan de Milanese financiën. In Italië doet momenteel, wie anders?, Juventus beter op dat vlak. Inter is overigens, samen met Milan, van plan om het iconische San Siro-stadion te laten slopen voor de bouw van een nieuwe voetbaltempel in Milaan.