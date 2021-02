Yulia Navalnaya en haar miljoen volgers nemen de handschoen op tegen Poetin: “We winnen sowieso”

Met meer dan één miljoen zijn ze al, de mensen die Yulia Navalnaya (44) volgen op Instagram. Nu de Russische opposant Aleksej Navalny een celstraf moet uitzitten, kijken medestanders naar zijn vrouw om zijn werk verder te zetten. “We gaan hoe dan ook winnen”, zegt ze. Een uitspraak die Vladimir Poetin best niet al te licht opneemt.

Toen Aleksej Navalny dinsdag in de rechtbank zijn straf kreeg, rolden bij Yulia Navalnaya de tranen over haar wangen. Hij vouwde zijn handen nog tot een hart. Een symbool dat in Wit-Rusland al populair ...