Rechtse oppositie beschuldigt Mahdi van “fake news” over uitgezette imam

N-VA en Vlaams Belang vrezen dat de Turkse imam van de Yesil Camii-moskee in het Limburgse Houthalen-Helchteren nog altijd in België aanwezig is, ondanks het feit dat hij van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) een bevel heeft gekregen om het grondgebied te verlaten. Ze beschuldigen Mahdi ervan “fake news” te verspreiden over de zaak, maar de staatssecretaris houdt vol dat hij altijd correct en waarheidsgetrouw heeft gecommuniceerd.

Vorige week maakte Mahdi bekend dat een onderzoek had aangetoond dat de imam in kwestie via sociale media homofobe uitspraken had verspreid. Daarom werd zijn verblijfsvergunning niet verlengd en kreeg hij ook het bevel om het grondgebied te verlaten (een zogenaamd BGV).

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd Mahdi vrijdag over de zaak ondervraagd door Yoleen Van Camp (N-VA) en Dries Van Langenhove (als onafhankelijke verkozen op een Vlaams Belang-lijst). Ze wilden in de eerste plaats weten of de man in kwestie effectief België verlaten heeft.

“De uitvoering van het bevel dat gegeven is, wordt door de diensten nauw opgevolgd”, antwoordde Mahdi. Details gaf hij niet. Het was al bekend dat het bevel op 27 januari aan het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren is overgemaakt. Wie zo’n bevel krijgt, heeft in principe 30 dagen de tijd om er gevolg aan te geven. Gebeurt dat niet, dan wordt de betrokkene gedwongen uitgewezen.

“Ik ben niet gerustgesteld dat de man effectief het land heeft verlaten”, besloot Van Camp uit het antwoord van Mahdi. “Evengoed kan hij nu nog steeds homohaat blijven verspreiden, met het bevel in zijn achterzak.” Volgens Van Langenhove verspreidde Mahdi “fake news” door op Twitter nieuwsberichten te delen als zou hij de imam “het land uitgezet” hebben. “U hebt dit artikel alleen maar gekozen omdat u er stoer uitkomt”, wierp hij Mahdi voor de voeten.

Mahdi reageerde dat hij zelf steeds duidelijk heeft gemaakt dat de verblijfsvergunning van de imam niet verlengd is en dat hij als gevolg daarvan een BGV heeft gekregen. Dat stond vorige woensdag ook zo in zijn persbericht. Dat sommige media daarvan gemaakt hebben dat de imam het land is uitgezet, is niet zijn schuld, zei Mahdi. “Ik ben geen hoofdredacteur.”