Van kappers tot dierenparken: dit zijn de beslissingen van het Overlegcomité

Versoepelingen zijn het officieel niet, maar het Overlegcomité zal vrijdagavond een hele korf aanpassingen aan de coronamaatregelen bekendmaken die binnenkort ingaan. De andere regels blijven tot minstens 1 april gelden. Deze maatregelen springen het meest in het oog:

Kappers

Op zaterdag 13 februari kunnen alle kapsalons de deuren weer openen. Premier De Croo (Open VLD) had dat donderdag in de Kamer al aangekondigd, zonder de kappers als dusdanig te noemen, en nu wordt het ook officieel. Het advies van de experten om zo’n kappersbezoek te beperken tot een half uurtje, is niet weerhouden. Er staan geen limiet op de tijd die je bij de kapper doorbrengt.

Er gelden wel strenge voorwaarden: goede verluchting, strikte mondmaskerplicht - stoffen exemplaren zijn verboden -, één klant per keer, tien minuten tussen twee klanten om alles rigoureus te ontsmetten... De beslissing is niet genomen uit economische noodzaak, liet de premier weten. Hij noemt het een sociale maatregel, omdat het sociale contact bij de kapper minstens even belangrijk is als de coupe. Bovendien kan een fris kapsel het gemoed wat opkrikken in deze donkere, moeilijke tijden.

Schoonheidssalons

Schoonheidssalons roerden zich de afgelopen dagen, omdat ze dezelfde behandeling wilden als de kappers. Het Overlegcomité gaat daarop in. De andere niet-medische contactberoepen - zoals ook tatoeëerders - mogen ook weer open. Onder dezelfde strikte voorwaarden als de kappers. Zij mogen open op 1 maart. Zoals steeds is alles beslist onder de opschortende voorwaarde dat de epidemie niet uitbreidt en het aantal besmettingen plots fel begint te stijgen.

Vakantieparken en campings

Het Overlegcomité heeft zich ook gebogen over de vakantieparken en campings. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de aanpassing is ingegeven door de nakende krokusvakantie, maar volgens goedgeplaatste bronnen heeft dat niet meegespeeld in de beslissing. Die is eerder ingegeven door een zeer recente uitspraak van de Raad van State die de sluiting van de vakantieparken niet conform de wet vond. Daarom gaan de vakantieparken al onmiddellijk opnieuw open, vanaf maandag 8 februari. Gemeenschappelijke ruimtes zoals zwembaden of sauna’s blijven wel dicht.

Dierenparken

Ook voor dierenparken heeft het Overlegcomité goed nieuws. Op 13 februari mogen zij de deuren weer openen. Die aanpassing is wél beslist met het oog op de krokusvakantie, zodat veel ouders met hun kinderen eindelijk nog eens de deur zullen uit kunnen. Weliswaar - zoals steeds - met inachtname van alle regels. De aanpassing geldt alleen voor de buitengedeeltes van de dierenparken. De binnenverblijven van de dieren die in normale omstandigheden kunnen worden bezocht, blijven dicht.

Kotbubbel

Studenten die samenleven op eenzelfde adres krijgen vanaf nu de mogelijkheid om samen een bubbel te vormen, zodat ze wat nauwere contact met elkaar mogen hebben. Die kotbubbel was een voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).