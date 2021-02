Periode van schaarste, volgende week allicht meer vaccins voor zorgpersoneel

“We moeten momenteel door een moeilijke periode waarin relatief weinig vaccins beschikbaar zijn” en waardoor er volgende week geen eerste dosis van het coronavaccin kan worden toegediend bij het ziekenhuispersoneel. Dat heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag meegedeeld. Verwacht wordt dat er de week daarop wel weer meer dosissen toegediend kunnen worden.

Volgende week zijn er in de Vlaamse ziekenhuizen enkel vaccins beschikbaar om een tweede dosis toe te dienen bij personeelsleden die een drietal weken eerder al een eerste prik hadden gekregen. “We communiceren elke week aan de ziekenhuizen een quotum van het aantal vaccins dat de week erna aan het zorgpersoneel kan worden toegediend”, zegt Joris Moonens, de woordvoerder van het agentschap. “Voor de week vanaf 8 februari zijn er inderdaad enkel maar tweede dosissen beschikbaar, zegt Moonens. “We verwachten wel dat de week daarna weer meer dosissen zullen zijn voor hen.”

“We moeten bij de berekening van de quota rekening houden met verschillende factoren, zoals de beschikbaarheid van de vaccins en de noden in de verschillende sectoren”, legt Moonens uit. “Er worden bijvoorbeeld ook nog tweede dosissen van het vaccin toegediend in de woon-zorgcentra. En ook de eerstelijnszorg en andere collectiviteiten hebben vaccins nodig. Het is belangrijk dat daarbij een evenwicht wordt bewaard.”

“We moeten momenteel een moeilijke periode door waarin relatief weinig vaccins beschikbaar zijn”, zegt Moonens. “We moeten de schaarste verdelen over verschillende sectoren.”

Het agentschap benadrukt dat er ook verschillende onzekerheden zijn, onder meer over de toekomstige leveringen van het Moderna-vaccin en over de doelgroepen waarbij het AstraZeneca-vaccin gebruikt zal worden.

De ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro had eerder al ontgoocheld gereageerd op de “beloftes die opnieuw werden ingetrokken”. “We begrijpen die teleurstelling”, zo zegt Moonens. “Maar het is niet zo dat er wordt teruggekeerd op beloftes. Er was met de ziekenhuizen net afgesproken om elke week een quotum te communiceren over het aantal vaccins dat de week daarop kan worden gegeven.”