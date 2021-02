Waarom Frankrijk geen vaccins lust en hoe dat ook in ons land gevolgen heeft

Nergens in West-Europa is het wantrouwen in vaccins groter dan in Frankrijk. Dat heeft ook gevolgen voor ons land. Via de tv sijpelt het Franse scepticisme binnen in Brusselse en Waalse woonkamers. “Zeker in Franstalig België gaan we de eerstelijnszorg goed moeten informeren. Zij krijgen de vragen van bezorgde burgers”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UA).