Nog een week geduld, en dan barst de strijd om 23,7 miljoen paar schoenen écht los

Komend valentijnsweekend is ons land in één klap 20 schoenenwinkels rijker. Dan (her)opent de Nederlandse schoenenreus vanHaren de helft van de 38 winkels die de groep eerder overnam van het failliete Brantano. Normaal zouden de eerste 10 al dit weekend de deuren openen. “Maar we zijn nog niet 100 procent klaar en willen met het juiste beeld de markt instappen”, klinkt het. Er staat voor de Nederlanders dan ook veel op het spel: de Belg besteedt jaarlijks bijna 1,7 miljard euro aan schoenen.

“Een valse start? Nee hoor, in plaats van nu 10 winkels te openen en de 28 andere gespreid over de komende weken, hebben we besloten meteen 20 winkels te openen, in het valentijnsweekend. Een mooi symbolisch ...