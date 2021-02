Zinedine Zidane ontploft op persconferentie, maar heeft goed nieuws over Eden Hazard: “Slechts twee à drie weken out”

Op de persconferentie van Real Madrid voor de wedstrijd van zaterdag tegen Huesca ontplofte Zinedine Zidane.

Vorige week verloor Real nog in eigen huis van Levante met 1-2 nadat Militao al na negen minuten een rode kaart had gepakt. Real Madrid staat bovendien pas derde in Spaanse competitie. Atlético Madrid telt al tien punten voorsprong en speelde een wedstrijd minder.

Dat zorgt ervoor dat Zidane geregeld kritiek krijgt en dat zijn plaats als coach in vraag wordt gesteld. De vragen over of hij nu vertrekt of niet is de Fransman echter stilaan beu. Hij ontplofte op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Huesca. Spaanse media spreken van de “meest boze en meest wraakzuchtige” Zidane die ze ooit zagen. “Zidane heeft zijn stem verheven als nooit tevoren”, schreef Marca.

Foto: BELGAIMAGE

Hij maakte duidelijk dat hij niet van plan is om op te stappen, hij vroeg ook om respect voor hem en zijn spelers en hij wil dat er dingen veranderen aan het einde van het seizoen. “De ene dag blijf ik, de andere dag vertrek ik. Ik ben het beu om elke keer een vraag over een mogelijk vertrek te krijgen elke keer we een slechte wedstrijd hebben gespeeld. Ik heb geluk dat ik met dit team mag werken. We wonnen de competitie vorig jaar, ik verwacht wat respect. Als we het niet halen, ben ik de eerste die de verantwoordelijkheid neemt.”

Over de blessure van Rode Duivel Eden Hazard was Zidane wel positief. Hij sprak van “twee of drie weken”, veel minder dan wat de club eerst had gemeld. “Hazard is niet blij met de situatie. En hij begrijpt het nog steeds niet omdat hij alles doet om goed te zijn. Soms zijn dit dingen die gebeuren in het leven van een speler. Hij moet het accepteren en iets veranderen om te proberen de situatie anders te maken. Hij is de eerste die goed wil zijn. We hebben hem nodig op 100%.”