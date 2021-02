Tegen eind februari exitplan van GEMS voor sport, horeca, jeugd en cultuur

Tegen 26 februari, wanneer het volgende Overlegcomité plaatsvindt, zal de GEMS een exitplan voorbereiden voor de cultuursector, de sport, de horeca en de jeugd. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon gezegd op VTM NIEUWS na de persconferentie van het Overlegcomité. De curves zullen daarna bepalen wanneer de versoepelingen binnen deze sectoren mogelijk zijn.

Jambon gaf aan dat het niet in de lijn van de verwachtingen lag dat er ook versoepelingen zouden aangekondigd worden voor deze sectoren. “De cijfers zijn nog niet in die aard om al grote versoepelingen door te voeren”, aldus de minister-president. “Wat we wel beslist hebben is dat de groep van experts, de GEMS, een exitplan zal voorleggen voor de horeca, de cultuursector, de sport en de jeugdsector.”

De N-VA’er benadrukt dat het gaat om een exitplan, en dat dit dus nog niet wil zeggen dat de er meteen versoepelingen volgen na het volgende Overlegcomité. “De verspreiding van het virus zal de timing bepalen”, aldus Jambon.