Tien procent meer starters in bouwsector: “We verwachten dan ook drie keer meer renovaties”

Sint-Niklaas - In 2020 zijn in Vlaanderen 10.356 nieuwe bouwondernemingen opgestart, een record. Tegenover 2019 gaat het om een stijging met liefst 9,5 procent. De bouwsector doet daarmee stukken beter dan de Vlaamse tendens over alle sectoren heen: daar bleef de stijging beperkt tot 0,66 procent, zo meldt Bouwunie (Unizo) op basis van de recentste cijfers van Graydon.

“Het aantal nieuwe bouwfirma’s zit al een paar jaar in de lift”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.“Sinds de vestigingswet in Vlaanderen is afgeschaft, zijn er minder drempels om aan de slag te gaan in de bouw en vinden starters makkelijker de weg. Dit is ook een sector met toekomst: wij verwachten een verdrievoudiging van het aantal renovaties, alleen al om aan de ambitieuze klimaateisen te voldoen. En wellicht heeft ook de coronacrisis geholpen: door onzekere werkomstandigheden in de privésector hebben meer mensen de stap naar zelfstandig ondernemen durven zetten.”

Een van die ‘durvers’ is Yoeri Claessens (44) uit Sint-Niklaas, al 26 jaar actief als meestergast in dakwerken en schrijnwerkerij. “Door de crisis kreeg mijn baas plots minder werk en moesten we gaan doppen. Ik zag dat niet zitten. We hadden net een kindje gekregen. Eigenlijk droomde ik er al langer van om op mijn eigen te beginnen, en ik had al bijna 90 procent van het werkmateriaal dat ik nodig had. Dus heb ik de knoop doorgehakt.” Of hij geen schrik had om in volle coronacrisis de stap te zetten? “Niet echt. Ik had al wat bijgeklust en had al enkele opdrachten. En ik behoud ook nog enkele jaren mijn recht op werkloosheidsuitkering, mocht het alsnog mislukken. Al denk ik daar totaal niet aan: mijn orderboekje staat al vol tot augustus.”

Samen met het aantal starters gaat ook het aantal actieve ondernemingen in de bouwsector al jaren in stijgende lijn. Het voorbije jaar was er een stijging met bijna 8 procent tot 92.500. Opmerkelijk is ook dat het aandeel zelfstandige bedrijven zonder personeel elk jaar stijgt, van 70 procent in 2014 tot 76 procent in 2020, aldus nog Bouwunie.