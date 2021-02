De vrouwvriendelijke app Bumble inc. trekt rond valentijnsdag naar de beurs en hoopt 1 miljard dollar op te halen, waardoor het in totaal zo’n 6 miljard dollar waard zal zijn. Niet slecht voor een app waarvan de CEO nog weggepest werd bij concurrent Tinder.

“Het internet is als het wilde Westen”, zei Whitney Wolfe Herd (31) ooit in een interview. Met dat idee in het achterhoofd lanceerde ze in 2014 de app Bumble. Een vrouwvriendelijke app die naar eigen ...