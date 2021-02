Belgisch profvoetbal lijdt zware verliezen: meer dan 53 miljoen euro in het rood, Genk beste en Anderlecht slechtste cijfers

De Licentiecommissie heeft de Financial Fair Play-resultaten van de Belgische profclubs in 2020 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het Belgische profvoetbal opnieuw zware verliezen heeft laten noteren: alle clubs samen maar liefst 53 miljoen euro. Anderlecht bengelt opnieuw onderin en leed het grootste verlies van allemaal.

Ondanks alle onheilstijdingen is het totale verlies vorig seizoen (53,6 miljoen) veel kleiner dan in 2018-2019 (toen 87 miljoen euro). Dat is in grote mate de verdienste van KRC Genk en Club Brugge. De Licentiecommissie stelde wel vast dat geen enkele club een inbreuk heeft gepleegd op het niet-naleven van het aanvaardbaar verlies. De Pro League was wel minder streng dan anders door de coronapandemie.

Slechts zes van de 21 teams sloten 2020 positief af: Waasland-Beveren, KV Mechelen, KV Oostende, Charleroi, Club Brugge en KRC Genk. Die laatste is de primus van de klas met meer dan 28 miljoen euro winst. Club Brugge volgt met 24 miljoen euro winst.

Tot zover het goede nieuws, want al de rest sloot 2020 af met een negatieve balans. Anderlecht was met een verlies van 34,8 miljoen euro de slechtste leerling. Paars-wit flirt met een overtreding van de Financial Fair Play-regels (FFP). De kapitaalsverhoging van 5 miljoen euro, die onlangs gebeurd is, was broodnodig. Anders hadden er sancties gevolgd. Ook Antwerp en OHL moeten stilaan gaan oppassen met de FFP.

De lijst met de resultaten na belastingen:

Genk: +28 999 284 €

Club Brugge: +24 190 111 €

Sporting Charleroi: +5 417 669 €

KV Oostende: +2 627 109 €

KV Mechelen: +435 677 €

Waasland-Beveren: +339 093 €

Lommel SK: -54 948 €

STVV: -604 564 €

KV Kortrijk: -1 734 989 €

Moeskroen: -3 160 768 €

Beerschot: -4 315 475 €

KAS Eupen: -4 451 050 €

Cercle Brugge: -4 745 564 €

Westerlo: -5 322 648 €

AA Gent: -6 167 026 €

Union: -6 639 727 €

Standard: -7 060 790 €

Zulte Waregem: -7 351 420 €

OHL: -14 291 092 €

Antwerp: -14 870 243 €

RSC Anderlecht: -34 851 874 €

Bekijk hier alle cijfers: