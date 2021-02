Is Britney Spears echt te labiel om over haar fortuin en haar eigen leven te beslissen? Strijd met haar vader wordt familieoorlog

In de VS wordt reikhalzend uitgekeken naar de volgende aflevering in de soap ‘Britney Spears versus haar pa’. Jamie Spears is al 13 jaar bewindvoerder van het fortuin van de zangeres, en zij wil weer zeggenschap over haar 55 miljoen. Beide partijen zijn de strijd stilaan zat. Daarom wordt de druk opgevoerd en mondt de zaak stilaan uit in een vuile familieoorlog.