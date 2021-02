Acteur Christopher Plummer, vooral bekend voor “The Sound of Music”, overleden

Christopher Plummer, de Canadese acteur die Kapitein Von Trapp speelde in de iconische filmmusical The sound of music, is niet meer. Plummer overleed op 91-jarige leeftijd.

“Een buitengewone man die heel erg hield van z’n beroep”, deelt manager Lou Pitt mee. De Canadese Christopher Plummer is op 91-jarige leeftijd overleden. “Hij was een national treasure”, klinkt het uit de mond van Pitt. “Hij genoot van z’n Canadese roots. Door zijn kunst en menselijkheid raakte hij al onze harten. Zijn legendarische leven zal blijven bestaan, ook voor de volgende generateis. Hij zal altijd bij ons zijn.”

Legendarisch leven, het is niet gelogen. Plummer acteerde een indrukwekkend cv bijeen, zowel op de planken als op het scherm. Shakespeare, Ibsen, hij speelde het allemaal voor hij zijn filmdebuut maakte in 1958, in Stage struck. Maar zijn bekendste rol diende zich in 1965 aan. In The sound of music speelde hij de koele kapitein Von Trapp, die zijn hart gaandeweg laat stelen door Julie Andrews’ Maria. Zelf hield hij gemengde gevoelens over aan die rol. Ooit omschreef hij z’n personage zelfs als “zo vreselijk en melig”.

Behalve de samenwerking met Andrews had hij het niet zo naar z’n zin, en hij weigerde ook jarenlang de titel van de film uit te spreken in interviews. Hij noemde het “die film”, of The sound of mucus (snot). In de loop der jaren werd zijn toon milder.

Daarna speelde hij nog in heel wat films. Return of the pink panther, Star trek VI: the undiscovered country, The insider van Michael Mann, A beautiful mind, The girl with the dragon tattoo: de lijst is lang. Intussen bleef hij ook op de planken actief.

82 was hij, toen hij een Oscar won voor zijn rol in de tragikomedie Beginners. Hij was de oudste acteur die ooit een gouden beeldje won. Het zou bij die ene Oscar blijven, al kwam hij vier jaar geleden dicht bij een tweede winst. Nadat de schandalen rond acteur Kevin Spacey uitbraken, werden diens volledig opgenomen scènes uit de film All the money in the world verwijderd. Regisseur Ridley Scott riep de hulp van Plummer in, die eerste keus was geweest om de rol van industrieel J. Paul Getty te vertolken. Plummer aanvaardde en blikte de scènes in slechts 9 dagen opnieuw in. Daarna volgden in 2019 nog Knives out en de tv-reeks Departure.

Plummer overleed thuis in het Amerikaanse Connecticut. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend. Hij laat een vrouw achter en één dochter, Amanda Plummer. Ook zij is een gekende actrice en speelde onder andere mee in Pulp fiction en The fisher king.