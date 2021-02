Erika Vlieghe en Frank Vandenbroucke dragen mondmasker in tv-studio Terzake

Infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) droegen vrijdagavond allebei een mondmasker in de studio van Terzake. Dat om een duidelijk signaal te geven. “Als je het zelf adviseert, dan moet je het ook doen.”

Dinsdag maakte de RAG een nieuw advies bekend waarin wordt aangeraden op kantoor en in slecht verluchte ruimtes waar veel en lang gebabbeld wordt een mondmasker te dragen. Bij VTM Nieuws maakten ze onmiddellijk de reflex door een mondmasker op te zetten als ze met twee aan de nieuwsdesk zaten. De nieuwsankers van de VRT deden dat niet en hadden daar een duidelijke verklaring voor.

Maar vanavond hadden minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) en infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen) wel allebei een mondmasker op in het VRT-programma Terzake. Presentatrice Kathleen Cools droeg er zelf geen. “Jullie hebben ervoor gekozen om het mondmasker op te zetten bij wijze van signaal”, zei Cools. Dat klopt, bevestigde Vlieghe. “Omdat ik altijd een masker draag als ik binnen ben. En ik daar al heel wat commentaar op gekregen heb als ik dat voor de camera dan niet doe. We weten dat jullie ventilatie uitstekend is. Prima. Houden zo. Maar dubbelop kan mijns inziens geen kwaad. Als je het zelf adviseert, dan moet je het ook doen.”