KV Kortrijk lacht met slechte staat van het veld van Moeskroen en met zichzelf

KV Kortrijk speelt vrijdagavond een competitiewedstrijd op het veld van Moeskroen. Over de staat van het veld van Moeskroen valt wel het een en het ander te zeggen. KVK postte voor de wedstrijd een filmpje op sociale media waarin te zien is dat de bal niet rolt en ook niet botst. De Kerels zetten er de tekst “Dat de bal rolt, is manifest onjuist” bij. Daarmee deelt Kortrijk ook een kwinkslag uit naar hun eigen ontkenning toen in Het Nieuwsblad verscheen dat Yves Vanderhaeghe geen contractverlenging zou krijgen en dat Luca Elsner zijn plaats zou innemen.