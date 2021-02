Pretparken overwegen naar Raad van State te stappen tegen aanhoudende sluiting

Belgische pretparken overwegen naar de Raad van State te stappen tegen de aanhoudende sluiting in het kader van de coronamaatregelen. Dat meldt CEO van de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof in naam van de leden van Belgoparks, de vereniging van Belgische attractieparken. De verschillende pretparken vinden het oneerlijk dat het Overlegcomité besliste om dierenparken al te openen. De pretparken betreuren ook het gebrek aan perspectief voor hun heropening.

De Belgische pretparken voelen zich oneerlijk behandeld in de beslissingen van het Overlegcomité. “We begrijpen niet waarom dierenparken wel mogen openen en pretparken niet. We hoopten op een gelijke behandeling”, zegt Van den Kerkhof. De verschillende leden van Belgoparks zien niet waar het onderscheid wordt gemaakt bij de beslissingen. “Ook musea, die indoor zijn, mogen opengaan maar een pretpark zoals Sea Life mag dan niet openen. Wij gunnen het iedereen, ook de dierenparken, maar er we vragen wel een eerlijke behandeling.”

De pretparken hekelen ook het gebrek aan communicatie. “Als in Nederland of Duitsland een beslissing wordt gemaakt rond pretparken, krijgen wij daarover tenminste een telefoontje. In België krijgen we geen uitleg en dat zorgt voor onbegrip”, zegt Van den Kerkhof. De Belgische pretparken vragen daarbij ook perspectief voor de heropening. “Wij hebben tijd nodig om ons voor te bereiden voor de heropening. We willen graag tegen de paasvakantie opengaan maar zelfs dat perspectief is ons niet geboden. We houden dit niet langer vol. Sommige individuele pretparken kenden al verliezen van meer dan tien miljoen euro. Voor de Plopsaparken gaat dat om meer dan 20 miljoen euro omzetverlies.”

De individuele leden van Belgoparks overwegen daarom naar de Raad van State te stappen. De pretparken wachten nog de publicatie van het ministerieel besluit af en zullen dan evalueren of er effectief klacht wordt ingediend.