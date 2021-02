Week van de waarheid voor Anderlecht: paars-wit moet op Genk, Union en Cercle zijn seizoen kleur geven

Als Anderlecht straks Play-off 1 wil halen en ver wil raken in de beker dan moet het deze week kleur bekennen. Paars-wit gaat op bezoek bij RC Genk, bij Union (beker) en bij Cercle. Aangezien de Brusselaars een groot uitcomplex hebben en o zo moeilijk veldgoals maken, wordt dat geen sinecure. Kompany en co staan voor de week van de waarheid.

Het is een dubbeltje op zijn kant. Het seizoen van Anderlecht, dat bij momenten goed voetbalt, kan twee richtingen op. Gaat het toch nog richting Play-off 1, eventueel aangevuld met een verlengd verblijf in de Croky Cup? Of wordt het een mislukt seizoen? Binnen dit en acht dagen zullen we meer weten. Zondag trekt paars-wit naar het RC Genk van ex-coach John van den Brom , donderdag volgt een bekerderby op het veld van Union en drie dagen later wacht Cercle Brugge op Jan Breydel.

De sleutel voor de jongens Kompany ligt bij twee hete hangijzers. Ten eerste moet er iets gebeuren aan het uitcomplex. Paars-wit is op verplaatsing met 11 op 36 de allerslechtste ploeg in de Jupiler Pro League. Als daar niets aan gebeurt, dreigt het komende week al over en out te zijn. Op dit moment is Anderlecht nog vijfde na een zwakke reeks van 6 op 18. Als het wint in Genk doet het weer helemaal mee, bij een nederlaag loopt een belangrijke concurrent voor de top vier uit tot op acht punten.

Beetje naïef

“Ik zeg niet dat we hen nu al definitief achter ons kunnen houden, maar we kunnen wel een groot gat slaan”, beseft Genk-coach John van den Brom. ”Ik kijk wel uit naar de wedstrijd, omdat Anderlecht verzorgd en herkenbaar voetbal brengt. Soms wel wat naïef, omdat ze altijd zullen blijven combineren.” Naïef of niet, Vincent Kompany heeft vertrouwen in een goeie afloop. ”Tegen de grote ploegen moesten wij nog niet vaak onderdoen dit seizoen”, aldus de RSCA-coach. ”We zijn klaar voor de strijd.” Op één nederlaag tegen Club Brugge na verloor Anderlecht inderdaad nog niet tegen de ploegen die momenteel de top vier bevolken.

Een tweede probleem waar paars-wit dringend vanaf moet, is dat er amper veldgoals gemaakt worden. In 2021 staat de teller op drie, waarvan twee tegen de amateurs van FC Luik. Op die manier kan Anderlecht geen Europees voetbal halen, en dat is toch nog altijd de bedoeling. Voor Kompany en co., en zeker voor zijn aanvallers, is het tijd om kleur te bekennen.