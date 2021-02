’t Is Still aan den overkant: broers Will (Beerschot) en Nicolas (Antwerp) kijken elkaar zondag in de ogen

Wat de uitslag in de Antwerpse derby ook wordt, het zal zondag altijd Still zijn aan de overkant. Zowel bij Beerschot als bij Antwerp zit er namelijk een exemplaar op de bank. Will (28) is coach bij paars-wit, zijn broer Nicolas (23) videoanalist bij rood-wit. Het verhaal van drie Britse broers die zich vanachter hun laptop binnenwerkten aan de top van het Belgische voetbal.