Union tankt vertrouwen voor bekerduel tegen Anderlecht en wint zijn zesde competitiematch op rij

Union blijft hoge toppen scheren in 1B. De Brusselaars wonnen vrijdagavond de opener van de achttiende speeldag in 1B met 2-1 van Lierse Kempenzonen. Voor Union was het de zesde competitiezege op rij. Woensdag won het team van coach Felice Mazzu ook de bekermatch tegen Moeskroen.