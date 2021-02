De betere versie van Vlap: Majeed Ashimeru, joker tegen Genk en straks sleutelspeler bij Anderlecht?

Majeed Ashimeru (23) kan tegen RC Genk de joker zijn van Vincent Kompany. De Ghanese middenvelder groeit naar zijn topconditie en liet zich in de beker - weliswaar slechts tegen FC Luik - direct opmerken met een goal en veel aanvalslust. Ashimeru wordt geleend van RB Salzburg, maar is de huurling in wie paars-wit het hardst in gelooft. Een betere versie van Vlap. Straf voor een gast die in 2017 bij Tubeke testte.

Jürgen Geril