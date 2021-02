Sammy Bossut vecht met een helm op terug na zware schedelbreuk in augustus: “Ik had nu in een rolstoel kunnen zitten”

Een biker boy, de Petr Cech van Essevee… Sammy Bossut (35) keept bij Zulte Waregem tegenwoordig met een beschermende helm op. Dat moet sinds hij op 1 augustus tegen AA Gent een schedelbreuk opliep na een gruwelijke botsing met Jordan Botaka. De ‘dader’ stapte er nogal licht over, maar de doelman moest maanden revalideren en vreesde even voor zijn carrière. “De breukjes zijn nog altijd niet 100 procent genezen, maar er is geen risico meer.”

Jürgen Geril