Wat met horeca en evenementen? Twee weken om de volgende stappen voor te bereiden

De kappers en de dierentuinen mogen dan wel weer openen, de horeca en de evenementensector zien nog niet het einde van de tunnel. Ten vroegste op 26 februari krijgen zij van de overheid iets meer duidelijkheid over de toekomst.

“We gaan deze situatie geen dag langer aanhouden dan nodig”, onderstreept premier Alexander De Croo (Open VLD). De volgende afspraak ligt op 26 februari. Dan komt het overlegcomité opnieuw samen en moeten de experts van de GEMS met een stappenplan komen voor de toekomst. “Op basis van de epidemiologische situatie op dat moment en de vaccinatiegraad”, zegt De Croo.

Nog heel wat sectoren zitten achter slot en grendel. Denk maar aan de horeca, de jeugd, de cultuursector, de evenementensector, noem maar op. Nu de regering zich voorzichtig aan versoepelingen waagt, is het kwestie van ook daar duidelijk te maken wanneer iets kan. De veilige haven van 800 besmettingen en 75 ziekenhuisopnames per dag – en dat drie weken lang – heeft de politiek uiteindelijk helemaal losgelaten voor de eerste versoepelingen. Maar De Croo blijft er ook op hameren dat het met de handrem op is. “Rijden en omkijken.”

Veel aandacht gaat naast de cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames ook naar de vaccinatie zelf. Alle ministers geven aan dat als de meest kwetsbare groepen beschermd zijn door het vaccin, er toch iets meer mogelijk moet zijn. “Dat zal een impact hebben op de manier waarop we met deze pandemie kunnen omgaan”, zegt De Croo. “Dat wordt het moment dat we veel van onze vrijheden die we nu al een jaar moeten missen, zullen terugkrijgen.”

Voor de horeca kan het alleszins niet rap genoeg gaan om duidelijkheid te krijgen. “Goed dat we op de agenda staan op het volgende Overlegcomité. Dan moet er een concrete tijdlijn komen”, zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. “Onze ondernemers hebben al bewezen veilig te kunnen heropenen. Dat kunnen we opnieuw.”

Maar de nood is hoog. “Intussen is hun geld op”, zegt De Caluwe. “De constructieve gesprekken over extra crisissteun zijn lopende, maar we vragen om dit te realiseren voor 26 februari. Want die steun is ons vaccin. En dit vaccin kan de politiek zelf maken.”