Geen stunt voor Dodi Lukebakio met Hertha Berlijn tegen Bayern München

In de Bundesliga heeft Hertha Berlijn geen punten kunnen pakken tegen landskampioen Bayern München (0-1). Dodi Lukebakio stond aan de aftrap bij de thuisploeg en werd tien minuten voor tijd gewisseld voor Sami Khedira, die op Transfer Deadline Day overkwam van Juventus.

Kingsley Coman (21.), ook doelpuntenmaker in de Champions League-finale, maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Zijn schot week, op een wit besneeuwde grasmat, af op een been van een Berlijnse verdediger. Topschutter Lewandowski had toen al een strafschop gemist.

Bij Hertha Berlijn was Dedryck Boyata nog steeds afwezig met een voetblessure. Hertha, 15e met 17 punten, voelt de hete adem van Arminia Bielefeld in de nek. Bayern München blijft soeverein op kop.

Benfica gelijk

Benfica, met Jan Vertonghen heel de wedstrijd achterin, speelde in Portugal doelpuntenloos gelijk tegen Vitoria Guimaraes. Het blijft daarmee onder de verwachtingen hangen op de vierde plaats. Zondag staat de topper tussen Braga en FC Porto, nummers 3 en 2, op het programma.

In Nederland won Heracles met 0-1 op het veld van Fortuna Sittard. Rai Vloet maakte het winnende doelpunt. Lucas Schoofs speelde heel de wedstrijd voor Heracles. Een andere landgenoot, Ismael Azzaoui, werd na een uur naar de kant gehaald. Heracles komt zo voorlopig op de 8e plaats, naast Utrecht. Fortuna blijft voorlopig 11e.

(belga)