Vlaanderen wou wél alle contactberoepen laten openen op 13 februari: “Onze grote vriend deed weer moeilijk”

“De regionale regeringen zijn in een carcan gedwongen.” Het Overlegcomité van gisteren was niet de plek waar het grote compromis is gesloten over de contactberoepen. De kern van de federale regering had op eigen houtje al een akkoord bereikt in de voormiddag. Gezondheidsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) deed ’s namiddags de rest: de andere regeringen van tafel blazen.