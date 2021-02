Het waanzinnige levensverhaal van Miguel Dos Santos: van jeugdspeler bij Sporting Lokeren tot kind aan huis bij de sterren van de voetbalwereld

Het levensverhaal van Miguel Dos Santos (28) leest als een sprookje. Enkele jaren geleden timmerde de voormalige jeugdspeler van Sporting Lokeren in de Zweedse tweede klasse aan zijn carrière als was ze een tegendraadse IKEA-kast. Vandaag is hij kind aan huis in de kleedkamer van Barcelona en wordt hij uitgenodigd op de verjaardagsfeestjes van Neymar en Ronaldinho. “Ik heb door de jaren heen connecties opgebouwd en daar verdien ik nu geld mee.”