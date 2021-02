Wij doken een bewogen week in het spoor van Cercle-voorzitter Vincent Goemaere: “Lovely game, shitty business”

Exact een jaar geleden sleepte Cercle Brugge in de toegevoegde tijd nog een zege uit de brand tegen KV Mechelen. 12 op 12 en de miraculeuze redding waren het leuke gevolg. Vanavond is KV Mechelen weer op bezoek en Cercle moet weer winnen om te overleven. En dit na een bewogen week. We zaten voorzitter Vincent Goemaere en zijn gevolg dag na dag op de hielen.