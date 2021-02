Niklas Dorsch openhartig over zijn eerste tumultueuze maanden in Gent: “Eindelijk is de rust teruggekeerd bij de spelers”

Gent - Niklas Dorsch legt interviews af zoals hij op het veld staat: met opvallend veel temperament. De 23-jarige Duitser kwam deze zomer over van Heidenheim en heeft er een paar woelige eerste maanden in Gent op zitten. We lieten het voormalige jeugdproduct van Bayern München reageren op zes statements. Daarbij ging hij geen thema uit de weg: “België is misschien niet de meeste evidente stap als Duitse speler, maar ik volg mijn eigen weg.”

De laatste maanden waren de moeilijkste uit je loopbaan.

“Absoluut. Iedereen kan zich wel voorstellen dat het een zeer pittige periode was. Eigenlijk had ik tot mijn komst naar Gent enkel maar positieve ervaringen in het profvoetbal. Zelfs het missen van promotie naar de eerste Bundesliga kon ik uiteindelijk best wel een plaats geven.”

“Bij AA Gent leek alles fout te lopen wat ook maar fout kon gaan. We maakten enkele trainerswissels mee. Zo had ik met Jess Thorup een heel goede relatie en hij overtuigde me om voor Gent te kiezen. Ik hoopte met deze club te schitteren in de Europa League, misschien zelfs de Champions League. Maar dat liep even anders: nul punten in Europa, onvoorstelbaar. Terwijl eigenlijk enkel Hoffenheim een maatje te sterk was voor ons. We waren zeker niet kansloos tegen Rode Ster en Liberec, details nekten ons.”

“Ik kwam ook naar Gent om te leren en te groeien als voetballer. Natuurlijk zijn de resultaten niet zoals verhoopt, maar blijkbaar krijg ik toch geregeld positieve kritieken. Bayern werd in het verleden vaak FC Hollywood genoemd. Maar geloof me: AA Gent is niet FC Beverly Hills. Na enkele turbulente maanden is nu ook eindelijk de rust teruggekeerd rondom de spelers en dat kan ons enkel maar ten goede komen. Er is nu duidelijk een boss met een duidelijk plan. Iedereen weet wat er van hem verwacht wordt.”

Club Brugge is het Bayern München van België.

“Bayern is te groot voor Duitsland, hoor ik wel eens. Maar het is voor mij moeilijk om te oordelen over Club Brugge. Al spreken de resultaten wel boekdelen. Maar of ze echt te groot zijn geworden voor deze competitie, dat durf ik niet te beweren. Natuurlijk is hun budget groot, maar ik kan enkel maar oordelen over wat ik zie op het veld: zoveel kwaliteit.”

“In Duitsland heb je Bayern en dan op grote afstand volgen de andere clubs. Hier zie ik toch meerdere clubs die veel kwaliteit hebben en volgens mij de concurrentie kunnen aangaan met Brugge. Hun dominantie lijkt nu groot, maar waarom zou Gent de titel niet kunnen grijpen in de toekomst?”

Niklas Dorsch is geen geboren nummer zes.

“Akkoord. Het is misschien ook niet goed om enkel maar een nummer zes te willen zijn. Eigenlijk moet je ook een nummer acht zijn. Toch speel ik het liefst als zes. Zeker naast een sterk kerel zoals Marreh of Owusu. Je hebt nu eenmaal een goede mix nodig. Ook in dit systeem waarbij ik mijn momenten mag kiezen om diep te gaan.”

“De coach wil dat ik zowel defensief als offensief mijn stempel druk. Maar je moet ons ook wat tijd geven om als team te groeien en automatismen te kweken. Er speelden dit seizoen al heel wat jongens, want we probeerden al heel wat verschillende systemen uit. Logisch met al de trainers die we hadden. (lacht) Maar nu merk je toch dat er meer stabiliteit komt in het team. Dat hebben we ook nodig. We leren elkaar als ploeg nu pas echt kennen.”

De Jupiler Pro League wordt onderschat in het buitenland.

“Ik kende inderdaad niet zoveel Belgische clubs. Maar de teams die vaak Europees spelen, ken je natuurlijk wel. En Eupen. Dat ligt vlakbij de Duitse grens, hé. Maar het is pas als je er speelt, dat je een competitie echt leert kennen. In de tweede Bundesliga is het ook zo dat bijna elke ploeg kan winnen van de andere. Dat heb je hier ook wel.”

“België is misschien niet de meeste evidente stap als Duitse speler, maar toen ik na Bayern voor Heidenheim koos, keken er ook heel wat mensen raar op. Achteraf zeiden ze dan weer allemaal dat het de perfecte keuze was voor mij. (lacht) Misschien is het wel typisch voor wie ik ben: ik volg mijn eigen weg.”

Belgen zijn een beetje gek

“Eerlijk? Eigenlijk ken ik nog niet zoveel Belgen. Sven Kums, Alessio Castro-Montes en Laurent Depoitre. Ze zijn heel grappig! Natuurlijk zijn er verschillen. Maar België is een buurland van Duitsland, dus het is niet helemaal anders, hoor. Maar wij Duitsers zijn qua mentaliteit wel sterker. Bij Heidenheim selecteerde men daarop: enkel Duitse jongens die telkens 90 minuten willen knokken.”

“Als we ons bij Gent die mentaliteit eigen maken, dan kunnen we ook heel wat moois realiseren. Op training zie ik jongens aan het werk, werkelijk Bundesliga-niveau! Als het in het openingskwartier van een wedstrijd niet loopt zoals verwacht, mag je niet opgeven. Dan moet je net nog harder werken. Als we daarin slagen, kunnen we ook weer de top van de Jupiler Pro League bestormen.”

Er bestaat een grote misvatting over Niklas Dorsch.

“Oei, dat is een moeilijke. Als je me op sociale media ziet, denk je misschien al snel dat ik een oppervlakkige kerel ben, zo’n typische cliché-prof met al zijn tattoos. Maar daarvan lig ik niet wakker. Mijn tattoos hebben elk een speciale betekenis. Vaak is er een link met mijn geloof. De naam van mijn ouders heb ik ook op mijn lichaam laten tatoeëren. Natuurlijk kun je ook gewoon een mooie afbeelding kiezen. Zolang ik maar mezelf in de spiegel kan bekijken.”

“Mensen vergelijken me soms met een pitbull. Ook een cliché natuurlijk. (lacht) Ik weet ook wel dat die vergelijking al snel wordt gemaakt door mijn speelstijl. Ach, ik vind het wel grappig. Het beste gevoel is de bal veroveren, doorspelen en dan een ploegmakker twee baltoetsen later zien scoren. Zalig! Ik wil wel absoluut mijn statistieken nog opkrikken, maar ik maak me geen zorgen. One team, one coach, one direction, you know.”