Kemar Lawrence over zijn familie, Play-off 1 en de plichten van een linksback bij Anderlecht: “Hetlevenisaltijdhard geweest voor mij”

Hij mist zijn vrouw, die hij al kent van in de middelbare school. Hij mist zijn vijf kinderen, die samen met zijn vrouw in New York zijn achtergebleven. Hij mist zijn broer Damian, die vorig jaar bij een motorongeluk zijn voet en bijna zijn leven verloor. En toch is Kemar Lawrence (28) optimistisch. “Al bij al gaat het goed met mij”, zegt de Jamaicaanse linksachter. De komende matchen met Anderlecht worden cruciaal. “Het is nu van moeten.”