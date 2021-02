KV Mechelen-aanvoerder Onur Kaya (34) schikt zich in nieuwe rol als invaller en wil dat ook na dit seizoen blijven doen

Woensdag tegen RWDM mocht Onur Kaya (34) nog eens starten. Voor de vierde keer nog maar dit seizoen, want de Brusselaar met Turkse roots is geëvolueerd van basispion naar vaakst gebruikte invaller. Een switch die de Mechelse kapitein niet deert. Meer nog: Kaya hoopt ook na deze zomer, wanneer zijn contract afloopt, deze rol te vervullen. “Ik wil niet verkassen en ben daarom bereid om in te leveren.”