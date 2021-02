Lichte stijging van aantal hospitalisaties

Na verschillende dagen waarbij een daling op te merken was, is het aantal hospitalisaties opnieuw gestegen. Tussen 30 januari en 5 februari zijn gemiddeld 124 mensen die besmet zijn met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis in ons land. Dit is een stijging van 3 procent. Dat blijkt zaterdagochtend uit cijfers van Sciensano.

Vrijdagochtend stond het aantal hospitalisaties nog op gemiddeld 121. In totaal liggen er 1.736 mensen in het ziekenhuis, waarvan 304 op een afdeling intensieve zorgen.

Ook het aantal besmettingen blijft stijgen in ons land. Tussen 27 januari en 2 februari werden er gemiddeld 2.347 besmettingen geregistreerd, dat is een stijging met 4 procent vergeleken met de week voordien. In totaal zijn er intussen al 721.432 besmettingen geregistreerd in ons land sinds het begin van de pandemie in maart. Dat zijn er in totaal 2.585 dan vrijdag.

Overlijdens

Voor de vierde dag op rij daalt het aantal overlijdens met zo’n 20 procent. Het gemiddelde aantal overlijdens staat nu op 40,7 per dag tijdens de periode van 27 januari en 2 februari. Deze keer gaat het om een daling van 19 procent vergeleken met de week voordien.

Het coronavirus heeft intussen al 21.295 levens geëist in ons land sinds het begin van de epidemie. Dat zijn er in totaal 35 meer dan vrijdag.

Het testen gaat ook beter met 11 procent meer testen vergeleken met de week voordien. Er worden dagelijks zo’n 50.000 testen afgenomen.

Het reproductiecijfer of de r-waarde is ook gestegen en is nu 1,03. Vrijdag was dat nog 1,01. Dat cijfer toont aan hoeveel mensen iemand besmet. De positieviteitsratio, dat aanduidt hoeveel testen positief zijn, blijft stabiel op 5,5 procent.

Volgens de laatste beschikbare cijfers hebben al 318.000 mensen in Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen.