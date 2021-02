Cafés en restaurants al zeker niet open op 1 maart

De opening van de horeca zal volgens de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke nog even moeten wachten. Die ziet een opening op 1 maart niet zitten.

“Ik zit voor een stuk met hetzelfde gevoel als de experten. Als je meer contacten organiseert, dan betekent dat meer risico. Dat is ook de reden dat we in stapjes gaan”, zei de minister van Volksgezondheid zaterdagochtend over de persconferentie van gisteren op Radio 1. Verschillende experten, waaronder Erika Vlieghe, lieten namelijk weten bezorgd te zijn over de heropening van de kappers.

Voor de horeca was Vandenbroucke vanochtend duidelijk: zij zullen zeker nog meer dan een maand gesloten blijven. “Dit is niet het begin van grote versoepelingen, dat is echt te vroeg”, zei Vandenbroucke. “Ik begrijp de café- en restaurantuitbaters, het is vreselijk. Maar het slechtste dat je nu kan doen, is die mensen valse hoop bieden. Een opening op 1 maart is volstrekt ondenkbaar”.

Geen datum

Volgens Vandenbroucke valt er ook geen datum te plakken op een mogelijke heropening. “We zien de berghut liggen, maar de tocht ernaartoe loopt langs moeilijke paden. Ik twijfel sterk of we in de race tussen het vaccin en de vaccinatie al zo sterk vooruit zullen zijn dat we op 1 maart kunnen versoepelen. Ik vraag daarom geduld.”

Volgens de minister is het doel dus in zicht, maar is het niet helemaal duidelijk wanneer we er geraken omdat het ook voor een deel afhangt van de vaccins en vaccinatiestrategie. “We zullen binnen 14 dagen nog niet in staat zijn om te zeggen wanneer de kwetsbare groep gevaccineerd zal zijn. En dus zullen we dan ook nog geen concrete data hebben. We moeten niet wachten op versoepelingen tot iedereen - zelfs de 18-jarigen - gevaccineerd zijn. Maar we moeten het stap voor stap doen. Het is trouwens niet omdat je aan het vaccineren bent dat je meteen veilig bent”, klonk het nog.