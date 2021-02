Fervente Trump-aanhanger Lou Dobbs verliest populair programma op Fox News

De Amerikaanse conservatieve nieuwsgroep Fox News heeft het programma van Lou Dobbs geannuleerd op Fox Business. Dobbs was een van de grootste aanhangers van ex-president Donald Trump op de zenders van Fox.

De beslissing komt er een dag nadat verkiezingstechnologiebedrijf Smartmatic een rechtszaak aanspande tegen Dobbs en Fox News voor laster. Het bedrijf vraagt een schadevergoeding van 2,7 miljard dollar voor de complottheorieën die Fox verspreidde over verkiezingsfraude. Ook Maria Bartiromo en Jeanine Pirro worden bij naam genoemd in de zaak.

Best bekeken programma

Fox News Media laat in een mededeling weten regelmatig zijn programmatie te herbekijken. Er zijn al langer plannen om nieuwe formats te lanceren en de annulering van “Lou Dobbs Tonight” past in dat plan, klinkt het. Dobbs’ programma was het best bekeken programma op Fox Business, met elke avond meer dan 300.000 kijkers. De 75-jarige Dobbs is al bijna 40 jaar op post bij Fox News, waarvan meer dan 10 jaar met “Lou Dobbs Tonight”.

Dobbs verdedigde na de verkiezingen met veel verve de complottheorieën van Donald Trump over verkiezingsfraude door de Democraten. Hij verspreidde zoveel onwaarheden dat Fox Business een factchecking-segment in het leven moest roepen om zijn uitspraken te controleren, meldt de krant New York Times.