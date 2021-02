Manchester United, City, Liverpool en Everton nemen samen standpunt in tegen racisme

Manchester United, stadsgenoot City, Liverpool en stadsgenoot Everton hebben een gezamenlijk statement uitgestuurd die het racisme veroordeelt waar spelers, officials en supporters het slachtoffer van worden in de Premier League. Dat bericht The Guardian. Marcus Rashford, Axel Tuanzebe, Anthony Martial (allen Manchester United), Romaine Sawyers (West Brom), Reece James (Chelsea) en Alex Jankewitz (Southampton) werden er recent stuk voor stuk slachtoffer van op sociale media.

Dit weekend nemen de twee clubs uit Manchester het op tegen de twee clubs uit Liverpool met Manchester United-Everton en Liverpool-Manchester City. “Wij staan zij aan zij met de boodschap dat er geen plaats is voor racisme, haat of enige andere vorm van discriminatie in het voetbal. Wij veroordelen het racistische misbruik dat te veel spelers, officials en supporters moeten ondergaan, recentelijk op sociale media. Dat zou niet mogen gebeuren en moet stoppen.”

De actie kadert in de ‘hate crime awareness week’ in Manchester. “Onze vier grootste clubs van het noordwesten staan verenigd met de burgemeesters van Manchester en Liverpool en de politie van Manchester en Merseyside”, klinkt het. Burgemeesters Andy Burnham en Steve Rotheram ondertekenden het statement eveneens.