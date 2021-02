Maggie De Block erg kritisch voor experts: “De bevolking walgt van hun communicatie”

In een uitgebreid interview met de Waalse krant La Dernière Heure is de voormalig minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, erg kritisch voor de experts en hun communicatie die volgens haar geen enkel perspectief biedt.

“Ik hoor van mensen, die geen dokters of politici zijn, dat ze vinden dat er te veel informatie is en die niet uniform is”, vertelt Maggie De Block aan La Dernière Heure. “Zelfs op televisie maken ze ruzie. En dat is hun recht maar voor de mensen is het echt niet duidelijk. Dat was vorig jaar ook al zo. Virologen hebben gezegd dat we konden gaan skiën. Nadien zeiden ze dat ze hiervoor hadden gewaarschuwd”, vervolgt De Block.

Op de vraag of De Block het heeft over viroloog Marc Van Ranst, geeft ze geen antwoord. “De experts kondigen nu een derde, vierde en vijfde golf aan. De bevolking walgt van deze informatie en communicatie, het biedt geen enkel perspectief”, klinkt het wel.