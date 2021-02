Omstreden orthodox doopritueel onder vuur na dood van zes weken oude baby

Een zes weken oude baby is in Roemenië overleden na een doopceremonie in een orthodoxe kerk. Het omstreden doopritueel komt nu zwaar onder vuur te liggen.

De baby werd door een priester drie keer ondergedompeld in water in het doopvont in Sucreava in het noordoosten van Roemenië. Een gebruikelijk ritueel in de Roemeense Orthodoxe Kerk, maar deze keer ging het grondig fout en kreeg het kind een hartstilstand. De baby werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar na een paar uur. Volgens de autopsie zat er vocht in de longen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Maar ondertussen werd ook een petitie opgestart om de doopceremonie in de Roemeense Orthodoxe Kerk aan te passen. Die verzamelde al meer dan 59.000 keer handtekeningen. Initiatiefnemer Vladimir Dumitru: “We willen dat de doop voortaan symbolisch wordt uitgevoerd, door water op de bovenkant van het hoofdje te sprenkelen (zoals dat onder meer in de Rooms-Katholieke Kerk gebruikelijk is, nvdr.), en niet meer door het kind drie keer volledig onder te dompelen.”

Een woordvoerder van de Roemeense Orthodoxe Kerk laat weten dat de concrete zaak onderzocht moet worden. Volgens hem is het “zonder twijfel een enorm tragische situatie”, maar bedekken ervaren priesters altijd de neus, mond en oren van een baby die gedoopt wordt zodat ze geen water kunnen binnenkrijgen.