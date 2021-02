Er is maar één koning van de immo: buitenverblijft Filip klein bier bij wat Albert allemaal bezit

Koning Filip heeft een eigendom gekocht op het Franse eiland Île d’Yeu, en dat is voor zover bekend zijn eerste buitenverblijf. In vergelijking met zijn vader is hij nog verre van een vastgoedkoning. Waar Filip (60) nu een krot laat verbouwen, beschikt Albert (86) over een riant aanbod van tweede, zelfs derde, vierde en vijfde verblijven. Meteen ook exemplarisch voor hun verschillende levensstijl.